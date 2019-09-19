В Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь - Гидрометцентр
09:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 2 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до нуля - минус 2 градусов.
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