США хочет посредством ООН создать против Ирана международную коалицию - СМИ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке создать международную коалицию с целью предпринять меры против Ирана под предлогом его причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии американская газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их данным, Трамп против прямого применения военной силы США в отношении Тегерана и предпочитает вместо этого оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Ирана. Некоторые союзники Соединенных Штатов скептически воспринимают данные американской разведки, на которые ссылался госсекретарь Майкл Помпео, обвинив власти ИРИ в причастности к атакам.

Согласно публикации, наиболее предпочтительным вариантом действий администрации Трампа в отношении Ирана "остается координация широкого международного ответа посредством ООН" на следующей неделе в Нью-Йорке. Как добавляют источники газеты, данный путь отчасти обусловлен и состоянием американской экономики, которое может повлиять на шансы переизбрания Трампа президентом США в 2020 году. Соединенные Штаты в настоящий момент способны полностью обеспечивать свои потребности в энергоносителях за счет собственных ресурсов. Однако скачок цен на нефть после атак в Саудовской Аравии в случае военного конфликта превратится в тенденцию, негативно отразится на мировой экономике и затронет американскую, поясняет газета.