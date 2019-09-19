Опрос: За правящую партию готовы проголосовать около 20% жителей Грузии
10:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 20% жителей Грузии готовы проголосовать за правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Национального демократического института международных отношений (NDI).
На вопрос "если завтра проводились бы парламентские выборы, какую партию или объединение вы бы поддержали?" 19% участников опроса сказали, что ни за одну из партий не проголосовали бы, а еще 9% готовы отдать свои голоса за оппозиционную партию "Единое национальное движение".
Велико число тех, кто еще не решил, за кого голосовать на выборах. Опрос показал, что таких людей 26%.
Вместе с тем на вопрос, "какая из партий ближе вам по взглядам?" 45% ответили, что ни одна, 19% назвали "Грузинскую мечту", а 9% - "Единое национальное движение".
NDI провел опрос с 13 по 29 июля. В нем приняли участие более 2,13 тыс. человек. Погрешность составляет 1,7%.
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