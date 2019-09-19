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Из-за надвигающего ливня в Мумбаи закрыли все школы и колледжи

10:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти индийского мегаполиса Мумбаи закрыли в четверг все школы и колледжи в городе, поскольку синоптики прогнозируют мощные ливни в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил министр школьного образования штата Махараштра, столицей которого является Мумбаи, Ашиш Шелар.

"Учитывая прогнозируемые обильные осадки, сегодня объявлен выходной день для всех школ и колледжей в Мумбаи и в районах Тхане и Конкан. Управления школ в других районах Махараштры могут принимать решения исходя из ситуации на месте", - цитирует Шелара телеканал Эн-ди-ти-ви.

В текущем году сезон муссонных ливней, который продолжается в Индии с июня по сентябрь, оказался особенно сильным. Мегаполис Мумбаи - экономическая столица Индии - уже неоднократно оказывался парализован сильнейшими осадками. В начале сентября три человека, в том числе ребенок, погибли в этом городе из-за ливней и вызванных ими затоплений.


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