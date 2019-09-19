На Российской энергонеделе в октябре генсек ОПЕК затронет тему нефтяных перспектив

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом он сообщил ТАСС.

Баркиндо в среду, 18 сентября, направил министру энергетики РФ Александру Новаку соответствующее письмо, в котором подтвердил свое участие. Баркиндо и Новак выступят 2 октября на сессии форума "Перспективы рынка нефти: диверсификация использования и экологическая нейтральность".



