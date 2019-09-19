На Российской энергонеделе в октябре генсек ОПЕК затронет тему нефтяных перспектив
11:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом он сообщил ТАСС.
Баркиндо в среду, 18 сентября, направил министру энергетики РФ Александру Новаку соответствующее письмо, в котором подтвердил свое участие. Баркиндо и Новак выступят 2 октября на сессии форума "Перспективы рынка нефти: диверсификация использования и экологическая нейтральность".
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