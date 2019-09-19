0
0
128
НОВОСТИ

На Российской энергонеделе в октябре генсек ОПЕК затронет тему нефтяных перспектив

11:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом он сообщил ТАСС.

Баркиндо в среду, 18 сентября, направил министру энергетики РФ Александру Новаку соответствующее письмо, в котором подтвердил свое участие. Баркиндо и Новак выступят 2 октября на сессии форума "Перспективы рынка нефти: диверсификация использования и экологическая нейтральность".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 19.09.2019
По расследованию взрыва в Луганске создан оперативный штаб
0
24
12:00 19.09.2019
Китай вывел на орбиту еще пять наноспутников системы "Чжухай-1"
0
47
11:45 19.09.2019
Террористический акт в Луганске частично разрушил взрывом бетонные конструкции моста
0
88
11:00 19.09.2019
Украина: Открытие рынка земли перенесено с июля на октябрь 2020 года
0
158
10:45 19.09.2019
Из-за надвигающегося ливня в Мумбаи закрыли все школы и колледжи
0
157
10:15 19.09.2019
Опрос: За правящую партию готовы проголосовать около 20% жителей Грузии
0
194
10:00 19.09.2019
В 2021 году Патриарх Московский планирует посетить Казахстан - РПЦ
0
179
09:45 19.09.2019
При взрыве в Афганистане погибло 20 человек, около 90 получили ранения - агентство
0
193
09:15 19.09.2019
США хочет посредством ООН создать против Ирана международную коалицию - СМИ
0
209
09:00 19.09.2019
В Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь - Гидрометцентр
0
243

Возврат к списку