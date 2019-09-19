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Террористический акт в Луганске частично разрушил взрывом бетонные конструкции моста

11:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в четверг в районе автомобильного моста в Луганске, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

"Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная - [это] путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции", - приводит слова министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета агентство Луганскинформцентр.

Корнет уточнил, что "террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста". По словам главы МВД ЛНР, "бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв".




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