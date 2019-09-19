0
0
117
НОВОСТИ

Посол Ирака поблагодарил РФ за помощь в борьбе с террористической группировкой ИГ

12:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак благодарит Россию за поддержку в противостоянии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и считает Москву настоящим партнером в борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ирак видит в России реального партнера в борьбе с терроризмом, - сказал он. - Иракская сторона выражает благодарность РФ за военную поддержку в борьбе с ИГ".

По его словам, отношения между Москвой и Багдадом активно развиваются, правительства двух стран намерены усилить сотрудничество во всех сферах.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 19.09.2019
Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности
0
25
13:30 19.09.2019
Религиозная сегрегация может уйти из начальной школы
0
65
13:15 19.09.2019
На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев
0
82
13:10 19.09.2019
Сервис МКБ стал лучшим в 2019 году по данным журнала Euromoney
0
88
13:00 19.09.2019
Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно
0
146
12:35 19.09.2019
Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
0
122
12:15 19.09.2019
По расследованию взрыва в Луганске создан оперативный штаб
0
176
12:00 19.09.2019
Китай вывел на орбиту еще пять наноспутников системы "Чжухай-1"
0
174
11:45 19.09.2019
Террористический акт в Луганске частично разрушил взрывом бетонные конструкции моста
0
226
11:15 19.09.2019
На Российской энергонеделе в октябре генсек ОПЕК затронет тему нефтяных перспектив
0
243

Возврат к списку