Посол Ирака поблагодарил РФ за помощь в борьбе с террористической группировкой ИГ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак благодарит Россию за поддержку в противостоянии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и считает Москву настоящим партнером в борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ирак видит в России реального партнера в борьбе с терроризмом, - сказал он. - Иракская сторона выражает благодарность РФ за военную поддержку в борьбе с ИГ".

По его словам, отношения между Москвой и Багдадом активно развиваются, правительства двух стран намерены усилить сотрудничество во всех сферах.



