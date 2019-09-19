Посол Ирака поблагодарил РФ за помощь в борьбе с террористической группировкой ИГ
12:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирак благодарит Россию за поддержку в противостоянии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и считает Москву настоящим партнером в борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ирак видит в России реального партнера в борьбе с терроризмом, - сказал он. - Иракская сторона выражает благодарность РФ за военную поддержку в борьбе с ИГ".
По его словам, отношения между Москвой и Багдадом активно развиваются, правительства двух стран намерены усилить сотрудничество во всех сферах.
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