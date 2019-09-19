0
0
124
НОВОСТИ

Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

12:35 19.09.2019

Спикером московского парламента во второй раз подряд был избран единоросс Алексей Шапошников. Столичные депутаты большинством голосов приняли такое решение на первом заседании Мосгордумы VII созыва.
Новоизбранный председатель думы заявил, что будет решать регламентные и процедурные вопросы не обращая внимание на партийную принадлежность депутатов и их политические взгляды. «Я уверен, что в рамках работы комиссий, которые нам сегодня предстоит сформировать, мы найдем общий язык со всеми представителями политических партий, - заявил Шапошников. - Политические амбиции нужно оставлять за дверями залов заседаний, потому что в первую очередь нас должны интересовать вопросы качества жизни москвичей».
Первое заседание нового состава Мосгордумы стартовало утром 19 сентября. Конкурентом Шапошникова была представитель КПРФ Елена Шувалова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 19.09.2019
Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности
0
25
13:30 19.09.2019
Религиозная сегрегация может уйти из начальной школы
0
65
13:15 19.09.2019
На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев
0
82
13:10 19.09.2019
Сервис МКБ стал лучшим в 2019 году по данным журнала Euromoney
0
88
13:00 19.09.2019
Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно
0
146
12:45 19.09.2019
Посол Ирака поблагодарил РФ за помощь в борьбе с террористической группировкой ИГ
0
115
12:15 19.09.2019
По расследованию взрыва в Луганске создан оперативный штаб
0
176
12:00 19.09.2019
Китай вывел на орбиту еще пять наноспутников системы "Чжухай-1"
0
174
11:45 19.09.2019
Террористический акт в Луганске частично разрушил взрывом бетонные конструкции моста
0
226
11:15 19.09.2019
На Российской энергонеделе в октябре генсек ОПЕК затронет тему нефтяных перспектив
0
243

Возврат к списку