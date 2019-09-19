Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
12:35 19.09.2019
Спикером московского парламента во второй раз подряд был избран единоросс Алексей Шапошников. Столичные депутаты большинством голосов приняли такое решение на первом заседании Мосгордумы VII созыва.
Новоизбранный председатель думы заявил, что будет решать регламентные и процедурные вопросы не обращая внимание на партийную принадлежность депутатов и их политические взгляды. «Я уверен, что в рамках работы комиссий, которые нам сегодня предстоит сформировать, мы найдем общий язык со всеми представителями политических партий, - заявил Шапошников. - Политические амбиции нужно оставлять за дверями залов заседаний, потому что в первую очередь нас должны интересовать вопросы качества жизни москвичей».
Первое заседание нового состава Мосгордумы стартовало утром 19 сентября. Конкурентом Шапошникова была представитель КПРФ Елена Шувалова.
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