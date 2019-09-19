Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно
13:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе. Об этом он сообщил журналистам по прибытию в здание Еврокомиссии, где в четверг пройдут трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу.
"Позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как оценивает предстоящие встречи.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что было бы хорошо, если бы в четверг в рамках предстоящей встречи удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года.
"Было бы хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос получится ли, по его мнению, достичь договоренности о транзите в четверг.
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