Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе. Об этом он сообщил журналистам по прибытию в здание Еврокомиссии, где в четверг пройдут трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу.

"Позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как оценивает предстоящие встречи.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что было бы хорошо, если бы в четверг в рамках предстоящей встречи удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года.

"Было бы хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос получится ли, по его мнению, достичь договоренности о транзите в четверг.