Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности
13:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Донецкая народная республика (ДНР) усилит меры безопасности после взрыва в Луганске, в результате которого был поврежден путепровод. Об этом сообщил в четверг глава ДНР Денис Пушилин журналистам в ходе рабочей поездки в Южную Осетию.
"Чрезмерных шагов не будет, но соответствующие команды [по усилению безопасности] в соответствующие силовые структуры поданы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Пушилин добавил, что ДНР постоянно живет "в рамках возможных террористических актов со стороны Украины".
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