Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая народная республика (ДНР) усилит меры безопасности после взрыва в Луганске, в результате которого был поврежден путепровод. Об этом сообщил в четверг глава ДНР Денис Пушилин журналистам в ходе рабочей поездки в Южную Осетию.

"Чрезмерных шагов не будет, но соответствующие команды [по усилению безопасности] в соответствующие силовые структуры поданы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Пушилин добавил, что ДНР постоянно живет "в рамках возможных террористических актов со стороны Украины".







