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Ректор МГУ предложил географию или физику вместо иностранного языка для обязательного ЕГЭ

14:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий предложил не спешить с введением обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ) по иностранному языку, а тщательно изучить этот вопрос и, возможно, сделать обязательным экзамен по физике.

"Я не очень поддерживаю такие тотальные решения, как ЕГЭ у нас. Может быть, надо немного поэкспериментировать. Я бы еще поизучал этот вопрос. <...> Конечно, язык - это богатство, но надо подумать, а может ввести географию, другие предметы как обязательные, физику. Я бы подумал и не делал таких решений сразу", - сказал в четверг журналистам Садовничий, отвечая на соответствующий вопрос.

Национальный родительский комитет обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена (ОГЭ) по иностранному языку должна проходить на добровольной основе. Кроме того, внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов.

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