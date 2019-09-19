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До 150 тыс. беженцев могут прибыть в Германию до конца года - МИД ФРГ

14:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия готовится принять по итогам текущего года до 150 тыс. соискателей статуса беженца. Об этом заявил в четверг в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

По словам министра, с января по сентябрь в ФРГ уже было подано 98 тыс. заявок - это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Полагаю, что до конца года к нам поступит в общей сложности от 140 до 150 тыс. заявок. Это будет на 15 - 25 тыс. меньше, чем годом ранее", - сказал он.

Зеехофер выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Средиземном море, когда на нелегальной основе беженцы пытаются перебраться в Европу. По его словам, в ближайшие выходные он проведет консультации с коллегами из других стран ЕС по вопросу спасательных операций на море.


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