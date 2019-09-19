ЕС получил и изучает документы по Brexit от властей Великобритании

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз получил от властей Великобритании документы, которые, предположительно, содержат предложения Лондона по соглашению об условиях выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Я могу подтвердить, что мы получили документы от Великобритании и будем изучать их. Сегодня и завтра у нас пройдут технические дискуссии", - сказала она.

Андреева также подтвердила информацию о том, что 20 сентября пройдут переговоры между британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.