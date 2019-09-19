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НОВОСТИ

В новой Мосгордуме образовано 16 депутатских комиссий

14:51 19.09.2019

На первом заседании Московской городской думы депутаты приняли решение создать 16 профильных комиссий, а также избрали спикера городского парламента и его заместителей. Кроме комиссий структурными подразделениями Мосгордумы будут депутатские рабочие группы, создаваемые для подготовки проектов правовых актов и  для проработки других вопросов, относящихся к ведению городского парламента.
Председателем Мосгордумы второй раз подряд большинством голосов был избран представитель «Единой России» Алексей Шапошников, его заместителями стали Николай Губенко (КПРФ) и Степан Орлов (ЕР).
Новый состав Мосгордумы – 45 депутатов – был избран 8 сентября, 17 сентября парламентарии принесли присягу и 19 сентября приступили к работе.

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