В новой Мосгордуме образовано 16 депутатских комиссий

14:51

На первом заседании Московской городской думы депутаты приняли решение создать 16 профильных комиссий, а также избрали спикера городского парламента и его заместителей. Кроме комиссий структурными подразделениями Мосгордумы будут депутатские рабочие группы, создаваемые для подготовки проектов правовых актов и для проработки других вопросов, относящихся к ведению городского парламента.Председателем Мосгордумы второй раз подряд большинством голосов был избран представитель «Единой России» Алексей Шапошников, его заместителями стали Николай Губенко (КПРФ) и Степан Орлов (ЕР).Новый состав Мосгордумы – 45 депутатов – был избран 8 сентября, 17 сентября парламентарии принесли присягу и 19 сентября приступили к работе.