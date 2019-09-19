В новой Мосгордуме образовано 16 депутатских комиссий
14:51 19.09.2019
На первом заседании Московской городской думы депутаты приняли решение создать 16 профильных комиссий, а также избрали спикера городского парламента и его заместителей. Кроме комиссий структурными подразделениями Мосгордумы будут депутатские рабочие группы, создаваемые для подготовки проектов правовых актов и для проработки других вопросов, относящихся к ведению городского парламента.
Председателем Мосгордумы второй раз подряд большинством голосов был избран представитель «Единой России» Алексей Шапошников, его заместителями стали Николай Губенко (КПРФ) и Степан Орлов (ЕР).
Новый состав Мосгордумы – 45 депутатов – был избран 8 сентября, 17 сентября парламентарии принесли присягу и 19 сентября приступили к работе.
НОВОСТИ
- 15:15 19.09.2019
- Законопроект о повышении МРОТ до 12130 руб. одобрен правительством РФ - Минтруд
- 15:00 19.09.2019
- ЕС получил и изучает документы по Brexit от властей Великобритании
- 14:45 19.09.2019
- До 150 тыс. беженцев могут прибыть в Германию до конца года - МИД ФРГ
- 14:15 19.09.2019
- Ректор МГУ предложил географию или физику вместо иностранного языка для обязательного ЕГЭ
- 14:00 19.09.2019
- Плохие экономические показатели грозят белорусским чиновникам отставками
- 13:45 19.09.2019
- Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности
- 13:30 19.09.2019
- Религиозная сегрегация может уйти из начальной школы
- 13:15 19.09.2019
- На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев
- 13:10 19.09.2019
- Сервис МКБ стал лучшим в 2019 году по данным журнала Euromoney
- 13:00 19.09.2019
- Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать