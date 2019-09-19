Законопроект о повышении МРОТ до 12130 руб. одобрен правительством РФ - Минтруд
15:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 тыс. 130 руб., сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Сегодня состоялось очередное заседание правительства России. В частности, на нем был одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", подготовленный Минтрудом России. Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 года МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ", - сообщили в Минтруде.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей. По его словам, повышение коснется 3,2 млн человек. Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб.
НОВОСТИ
- 15:00 19.09.2019
- ЕС получил и изучает документы по Brexit от властей Великобритании
- 14:51 19.09.2019
- В новой Мосгордуме образовано 16 депутатских комиссий
- 14:45 19.09.2019
- До 150 тыс. беженцев могут прибыть в Германию до конца года - МИД ФРГ
- 14:15 19.09.2019
- Ректор МГУ предложил географию или физику вместо иностранного языка для обязательного ЕГЭ
- 14:00 19.09.2019
- Плохие экономические показатели грозят белорусским чиновникам отставками
- 13:45 19.09.2019
- Из-за взрыва в Луганске ДНР усилит меры безопасности
- 13:30 19.09.2019
- Религиозная сегрегация может уйти из начальной школы
- 13:15 19.09.2019
- На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев
- 13:10 19.09.2019
- Сервис МКБ стал лучшим в 2019 году по данным журнала Euromoney
- 13:00 19.09.2019
- Шансы договориться с РФ по транзиту газа Украина оценивает позитивно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать