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Законопроект о повышении МРОТ до 12130 руб. одобрен правительством РФ - Минтруд

15:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 тыс. 130 руб., сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Сегодня состоялось очередное заседание правительства России. В частности, на нем был одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", подготовленный Минтрудом России. Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 года МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ", - сообщили в Минтруде.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей. По его словам, повышение коснется 3,2 млн человек. Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб.


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