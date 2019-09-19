В Мурманске заложен самый северный в стране ветропарк
16:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в стране и первого в Мурманской области ветропарка состоялась в четверг в районе автодороги Мурманск - Териберка. На церемонии присутствовали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.
Строительство ветропарка планируют завершить к 2021 году, сумма инвестиций составит 273 млн евро. Как сообщил на церемонии глава "Энел Россия" Палашано, присутствие ветропарка положительно скажется на экологии региона.
"Этот ветропарк - маленький, но важный вклад в улучшение экологии и вклад в энегосистему России", - сообщил он.
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