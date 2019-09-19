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Финомбудсмен назвал причину кризиса сегодняшней пенсионной системы

16:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее работающее население - это первое поколение, которое становится беднее своих родителе. Об этом заявил в четверг главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин на шестом научном семинаре "Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт".

"Не в старении населения главный вызов. МОТ (Международная организация труда) недавно обнародовала очень хороший доклад <...>. Там прямо сказано: что нынешнее поколение работающих - это первое поколение, которое становится беднее, чем свои родители. Вот главная причина тех кризисных явлений, которые сейчас происходят в пенсионной системе", - сказал он.

Если бы заработная плата продолжала расти, как она росла в 20 веке, то и пенсии в России были бы намного выше, полагает Воронин. "Но этот путь самый тяжелый, он требует огромной, титанической работы, приложения интеллекта, этот путь связан с расширением базы, то есть, с повышением заработной платы на основе роста производительности труда", - добавил он. 


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