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Мадуро сравнил Трампа с Гитлером и обвинил в ненависти к латиноамериканцам

16:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава Белого дома Дональд Трамп испытывает чувство ненависти по отношению к гражданам Боливарианской Республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу RT, которое вышло в эфир в четверг.

"Дональд Трамп практически одержим ненавистью к латиноамериканскому народу в целом - к беженцам, к иммигрантам, - но особую ненависть он испытывает к народу Венесуэлы, к нашей истории. И Дональд Трамп с этой ненавистью нападает на народ Венесуэлы. Я сравниваю его с эпохой Гитлера, с теми взглядами, которые Гитлер навязал в отношении евреев, в отношении еврейского народа в Европе до начала [Второй мировой] войны, до [19]39 года", - сказал Мадуро.


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