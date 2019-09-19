Из-за коррупции и неумелых расходов США урезает помощь Афганистану - Помпео
17:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов приняли решение заморозить и урезать часть выделенных для помощи Афганистану фондов, обвинив власти этой страны в коррупции и неумелом расходовании средств. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента США заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
"Из-за выявленной коррупции и неумелого расходования финансовых средств со стороны властей Афганистана правительство США возвращает Министерству финансов США приблизительно 100 млн долларов, которые должны были быть израсходованы на крупный инфраструктурный проект в сфере энергетики", - сообщается в документе. Американская администрация при этом все же намерена завершить проект, однако будет "задействовать внебюджетный механизм правительства США, учитывая неспособность властей Афганистана прозрачно расходовать ресурсы США".
В дополнение к этому будет заморожена помощь в размере 60 млн долларов "из-за неспособности правительства выполнить требования по прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами".
Кроме того, США приостановят финансирование афганского антикоррупционного комитета, поскольку он "неспособен выступать в роли партнера в международных усилиях, направленных на построение лучшего будущего для народа Афганистана". "Мы прекратим финансирование этой структуры в конце этого года", - говорится в заявлении госсекретаря.
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