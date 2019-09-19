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НОВОСТИ

По мнению Трампа ситуация вокруг Ирана может быть урегулирована не мирным путем

17:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала "Фокс ньюс", которое вышло в эфир в четверг.

"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - констатировал Трамп. "Но никогда еще страна не обладала такой военной мощью", - добавил он, говоря о США. Трамп также допустил, что может последовать "удар со стороны самых сильных вооруженных сил в мире".


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