В Саудовскую Аравию прибыли специалисты из ООН для расследования обстоятельств атак - СМИ
17:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты ООН, входящие в спецкомиссию по Йемену, прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
По его данным, эксперты будут участвовать в расследовании обстоятельств атак, совершенных на нефтяные объекты компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
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