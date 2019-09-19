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В Саудовскую Аравию прибыли специалисты из ООН для расследования обстоятельств атак - СМИ

17:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты ООН, входящие в спецкомиссию по Йемену, прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его данным, эксперты будут участвовать в расследовании обстоятельств атак, совершенных на нефтяные объекты компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко").


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