Миллер: Украина может не успеть создать газотранспортного оператора до 2020 года

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключил, что Украина не успеет имплементировать Третий энергопакет ЕС и не сможет создать газотранспортного оператора до 2020 года. В этом случае стороны могут продлить действующий контракт на транзит газа через Украину на короткий сорок, заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал Миллер.