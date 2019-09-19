Чиновник Минкультуры РФ арестован по обвинению в хищении бюджетных денег

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 гг. на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", - огласила постановление судья Наталья Дударь. Защита после оглашения решения сообщила ТАСС, что обжалует арест в Московском городского суде в течение трех суток.