Чиновник Минкультуры РФ арестован по обвинению в хищении бюджетных денег
19:05 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 гг. на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", - огласила постановление судья Наталья Дударь. Защита после оглашения решения сообщила ТАСС, что обжалует арест в Московском городского суде в течение трех суток.
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