Минфин: Объем госдолга России в 2020-2022 годах будет расти

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственного долга РФ в 2020-2022 годах будет расти, сообщается на сайте Минфина РФ.

По итогам 2020 г. госдолг РФ составит 17,1 трлн руб., в 2021 г. - 19 трлн руб., в 2022 г. - 21,1 трлн руб.