Минфин: Объем госдолга России в 2020-2022 годах будет расти
19:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем государственного долга РФ в 2020-2022 годах будет расти, сообщается на сайте Минфина РФ.
По итогам 2020 г. госдолг РФ составит 17,1 трлн руб., в 2021 г. - 19 трлн руб., в 2022 г. - 21,1 трлн руб.
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