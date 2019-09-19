ОБСЕ готова помочь вывезти вооружения из Приднестровья

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОБСЕ ценит возобновление диалога между Молдавией и Россией в утилизации и вывозе вооружения из Приднестровья и готова оказать помощь в этом процессе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Молдавию.

"Я ценю возобновление диалога между Республикой Молдова и Российской Федерацией по вопросу эвакуации боеприпасов из Колбасны. ОБСЕ готова обеспечить прозрачность этого процесса, предоставить финансовую и техническую помощь, привлечь независимых международных экспертов", - сказал он, отметив, что дело теперь за Москвой и Кишиневом, "которые должны сделать первый шаг".

Гремингер также поддержал предложение Кишинева начать обсуждение статуса Приднестровья в рамках переговорного процесса в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США). "Я посоветовал сторонам продолжить движение по пути "мелких шагов", чтобы почувствовав уверенность, поднимать политические вопросы. ОБСЕ может оказать поддержку, но окончательное решение должно принадлежать непосредственно сторонам", - подчеркнул он, выразив уверенность, что предстоящий в октябре очередной раунд переговоров в Братиславе "приведет к выработке новых договоренностей".

На складах бывшей 14-й Армии в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран. На встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс их утилизации. Заинтересованность принять в нем участие выразили США, а также ОБСЕ, которая предложила Кишиневу экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Охрану складов в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Их вывоз и утилизация начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.