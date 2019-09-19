Финский премьер считает, что Brexit в срок связан с большой спешкой
20:50 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация выхода Великобритании из ЕС связана с очень большой спешкой из-за установленного для этого срока. Об этом сообщил в четверг газете "Илта-саномат" премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне.
"Мы с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном указали, что было бы важным получить от Великобритании письменное предложение до конца месяца, чтобы для юридической оценки было достаточно времени, когда Brexit вступит в силу 31 октября. Мы не ставили никакого крайнего срока, а просто хотели ясно сказать, что в этом вопросе есть огромная спешка", - сказал он.
Ранее британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли высказал мнение, что Великобритания "не может уложиться" в сроки, установленные Евросоюзом для выхода королевства из сообщества. По словам Баркли, королевству понадобится еще один год для разрешения проблемы, связанной с границей Ирландии.
В четверг Ринне потребовал от британского правительства в 12-дневный срок представить Брюсселю новый проект соглашения по условиям выхода из ЕС. После разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече в Париже он заявил, что "если до конца сентября предложений [от Лондона] не поступит, значит, все кончено".
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