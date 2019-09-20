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Вашингтон хочет рассорить Россию и Китай - глава МИД РФ

09:05 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте российского дипведомства.

"Одновременно наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать по сути всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Лавров.

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