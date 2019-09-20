Сегодня в Москве холодно и сыро

09:15 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная с прояснениями погода и до 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в столичном регионе продолжит формировать глубокий циклон, точнее его холодная тыловая часть. Таким образом, будет преобладать прохладная и сырая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10-12 градусов тепла, по области до плюс 14 градусов. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что осеннее ненастье, оказывает на организм выраженное психологическое влияние, отмечается общая слабость, преобладание депрессивных реакций, снижение активности и настроения. Колебания метеоэлементов негативно отражается на самочувствии большинства метеозависимых людей. Прежде всего, это касается лиц с заболеваниями сердца и сосудов. У них могут отмечаться головные боли и сердечные боли, скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма. У лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата из-за низких температур и повышенной влажности воздуха, не исключены обострения.