Российских детей в Турции облили горящим маслом
09:10 20.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
В отеле в турецком поселке Кестель на финальном ужине во время шоу повар случайно облил детей горящим маслом, передает "Росбалт" со ссылкой на E1.ru.
Пострадали восемь человек, среди них трое детей.
Отец двоих детей рассказал: "Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять". Мужчина добавил, что пострадали два его сына 3,5 и 10 лет. У одного мальчика ожоги 27% тела, у другого - 16%.
Отель взял вину за ЧП на себя, разместил пострадавших в клинике и оплачивает лечение.
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