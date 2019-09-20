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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве в ночь на субботу

10:00 20.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявлен в Москве и Подмосковье с 1:00 до 7:00 21 сентября 2019 г. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период предупреждения - с 1:00 до 7:00 21 сентября», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в воскресенье прогнозируется мокрый снег.

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