Курс доллара упал ниже 64 рублей, евро - ниже 71 рубля
10:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 коп. и составил 63,84 руб.
Курс евро опустился на 3 коп., до 70,61 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
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