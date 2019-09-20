Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора Устинову

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд получил представление Генеральной прокуратуры на смягчение приговора актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Представление Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Павла Устинова поступило в Московский городской суд", - сказала Солопова. Ранее приговор обжаловала защита Устинова, даты рассмотрения жалобы и представления ГП пока не назначены.