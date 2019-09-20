Россиян пугают частные случаи депортации по прилету в Израиль

10:50 Источник: Интерфакс

Российских туристов пугает строгий пограничный контроль и участившиеся случаи депортации по прилету в Израиль, что тормозит рост турпотока в страну, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В целом в этом году у туроператоров растут продажи туров в Израиль, некоторые игроки рынка отмечают увеличение на 5%, другие - на 15-20%. Но объемы могли быть и выше, если бы не участившиеся случаи депортации российских туристов по прилету в страну", - сказала она.

По ее словам, формируется стереотип, что чуть ли на 10% туристов с каждого рейса разворачивают. Это особенно настораживает путешественников с детьми. "И самое неприятное, что никто не объясняет, на каком основании депортируют туристов. А турфирмам необходимы эти сведения, чтобы заранее предупреждать "проблемных" клиентов", - отметила Тюрина.