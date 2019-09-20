Захарова: Лавров может встретиться с Помпео на полях сессии ООН

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 74-й сессии ООН может провести отдельные встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В стадии проработки находится встреча с вице- президентом Венесуэлы. Исходим из того, что прорабатывается встреча с госсекретарем США", - сказала дипломат.