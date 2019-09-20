Апелляционная жалоба Устинова будет рассмотрена 26 сентября

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применения насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защиты Устинова и представление прокуратуры будет рассмотрено Мосгорсудом в 10:00 мск 26 сентября", - сказала представитель суда.