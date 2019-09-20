Турция развернет российские С-400 в декабре

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые российские зенитные ракетные системы С-400 будут развернуты в Турции в декабре текущего года. Об этом сообщил в пятницу руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Системы С-400 будут развернуты и приведены в готовность в декабре", - цитирует его новостной портал "Хаберлер".