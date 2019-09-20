Умер один из браконьеров из КНДР, раненный при нападении на российских пограничников

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, скончался. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.

"В результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению", - сказал он.