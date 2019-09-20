Москвичам посоветовали "пройтись на своих двоих" в выходные из-за перекрытого центра
12:50 20.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Гостям и жителям столицы рекомендовали пользоваться городским транспортом в предстоящие выходные из-за множества перекрытий, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21-22 сентября в Москве пройдет Московский марафон, Московский городской осенний мотофестиваль, также будут перекрытия в связи с закрытием Филевской линии, перекрытия и ограничения в связи с проведением фестиваля «Круг света».
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