0
0
137
НОВОСТИ

Москвичам посоветовали "пройтись на своих двоих" в выходные из-за перекрытого центра

12:50 20.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Гостям и жителям столицы рекомендовали пользоваться городским транспортом в предстоящие выходные из-за множества перекрытий, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21-22 сентября в Москве пройдет Московский марафон, Московский городской осенний мотофестиваль, также будут перекрытия в связи с закрытием Филевской линии, перекрытия и ограничения в связи с проведением фестиваля «Круг света».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 20.09.2019
Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм
0
6
13:40 20.09.2019
МО: ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США
0
69
13:20 20.09.2019
Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде
0
108
12:40 20.09.2019
Умер один из браконьеров из КНДР, раненный при нападении на российских пограничников
0
158
12:05 20.09.2019
Турция развернет российские С-400 в декабре
0
179
11:45 20.09.2019
Апелляционная жалоба Устинова будет рассмотрена 26 сентября
0
203
11:20 20.09.2019
Захарова: Лавров может встретиться с Помпео на полях сессии ООН
0
233
10:50 20.09.2019
Россиян пугают частные случаи депортации по прилету в Израиль
0
298
10:30 20.09.2019
Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора Устинову
0
278
10:15 20.09.2019
Курс доллара упал ниже 64 рублей, евро - ниже 71 рубля
0
297

Возврат к списку