Москвичам посоветовали "пройтись на своих двоих" в выходные из-за перекрытого центра

12:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Гостям и жителям столицы рекомендовали пользоваться городским транспортом в предстоящие выходные из-за множества перекрытий, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21-22 сентября в Москве пройдет Московский марафон, Московский городской осенний мотофестиваль, также будут перекрытия в связи с закрытием Филевской линии, перекрытия и ограничения в связи с проведением фестиваля «Круг света».