Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде
13:20 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Устинову на подписку о невыезде. Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились", - огласила решение судья, подчеркнув, что приговор оглашен, и осужденный не может повлиять на участников процесса.
Устинов участвовал в заседании суда из СИЗО по видео- конференц-связи. Ранее прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по просьбе адвоката осужденного Анатолия Кучерены.
НОВОСТИ
- 14:10 20.09.2019
- Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм
- 13:40 20.09.2019
- МО: ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США
- 12:50 20.09.2019
- Москвичам посоветовали "пройтись на своих двоих" в выходные из-за перекрытого центра
- 12:40 20.09.2019
- Умер один из браконьеров из КНДР, раненный при нападении на российских пограничников
- 12:05 20.09.2019
- Турция развернет российские С-400 в декабре
- 11:45 20.09.2019
- Апелляционная жалоба Устинова будет рассмотрена 26 сентября
- 11:20 20.09.2019
- Захарова: Лавров может встретиться с Помпео на полях сессии ООН
- 10:50 20.09.2019
- Россиян пугают частные случаи депортации по прилету в Израиль
- 10:30 20.09.2019
- Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора Устинову
- 10:15 20.09.2019
- Курс доллара упал ниже 64 рублей, евро - ниже 71 рубля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать