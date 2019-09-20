Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Устинову на подписку о невыезде. Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились", - огласила решение судья, подчеркнув, что приговор оглашен, и осужденный не может повлиять на участников процесса.

Устинов участвовал в заседании суда из СИЗО по видео- конференц-связи. Ранее прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по просьбе адвоката осужденного Анатолия Кучерены.