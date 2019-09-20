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НОВОСТИ

Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм

14:10 20.09.2019 Источник: Интерфакс

Оппозиционный шаман Александр Габышев, которого в рамках расследования уголовного дела задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, в телефонном разговоре со своими сторонниками сообщил, что в настоящее время находится в квартире своей сестры в Якутске.

Аудиозапись телефонной беседы размещена в якутских соцсетях. По словам шамана, его будут судить "за экстремизм, за призыв к свержению власти". "Адвокат есть, намерен судиться", - сказал он.

"Интерфакс" сообщает, что пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева из официальных источников.

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