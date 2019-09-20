Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм
14:10 20.09.2019 Источник: Интерфакс
Оппозиционный шаман Александр Габышев, которого в рамках расследования уголовного дела задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, в телефонном разговоре со своими сторонниками сообщил, что в настоящее время находится в квартире своей сестры в Якутске.
Аудиозапись телефонной беседы размещена в якутских соцсетях. По словам шамана, его будут судить "за экстремизм, за призыв к свержению власти". "Адвокат есть, намерен судиться", - сказал он.
"Интерфакс" сообщает, что пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева из официальных источников.
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