Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм

14:10 Источник: Интерфакс

Оппозиционный шаман Александр Габышев, которого в рамках расследования уголовного дела задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, в телефонном разговоре со своими сторонниками сообщил, что в настоящее время находится в квартире своей сестры в Якутске.

Аудиозапись телефонной беседы размещена в якутских соцсетях. По словам шамана, его будут судить "за экстремизм, за призыв к свержению власти". "Адвокат есть, намерен судиться", - сказал он.

"Интерфакс" сообщает, что пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева из официальных источников.