Глава МИД Украины: Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернет находящиеся там предприятия

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не отменит блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пока не вернет под свой контроль находящиеся на этих территориях предприятия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда".

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены", - сказал министр.