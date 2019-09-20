Глава МИД Украины: Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернет находящиеся там предприятия
14:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не отменит блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пока не вернет под свой контроль находящиеся на этих территориях предприятия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда".
"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены", - сказал министр.
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