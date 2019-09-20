Москва настроена на сотрудничество с Пекином для восстановления Сирии

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва настроена на тесное сотрудничество с Пекином в постконфликтном восстановлении Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития", размещенной в пятницу на сайте журнала "Международная жизнь".

"Пекин повышает свой профиль в сирийских делах, что с учетом заметного улучшения ситуации в Сирии открывает перспективы участия КНР наряду с Россией и другими государствами в постконфликтном восстановлении этой страны, - сказал высокопоставленный дипломат. - Настроены на самое тесное сотрудничество с китайскими партнерами в решении насущных проблем Сирии, содействии скорейшей нормализации жизни сирийского народа. Высоко оцениваем российско- китайское взаимодействие в противодействии безапелляционным попыткам Запада обвинить Дамаск в химических атаках и в этом контексте навязать Организации по запрещению химического оружия несвойственные ей атрибутивные функции".

Говоря о сотрудничестве России и Китая на международной арене, Моргулов указал на общие подходы двух стран к ситуации в Венесуэле. "Попытки незаконной смены власти в Венесуэле при активном содействии извне вызывают у здравомыслящих людей резко негативную реакцию, - отметил он. - В Москве и Пекине не приемлют "цветные революции", под какими бы привлекательными лозунгами они ни проходили. Единственно приемлемый путь урегулирования ситуации в Боливарианской Республике - запуск внутривенесуэльского диалога между конфликтующими сторонами с целью выйти на политическое, правовое разрешение кризиса".

"Что касается международного сообщества, то оно - тут мы тоже едины с Пекином - должно содействовать этому процессу, а не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнул дипломат.