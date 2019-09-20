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На развитие городской среды в бюджет заложено 400 млрд рублей в 2020-2022 гг. - Медведев

17:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет предусматривает более 400 млрд рублей в 2020-2022 гг. на развитие городской среды в рамках профильного нацпроекта. На это указал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на форуме "Среда для жизни: города".

"Сейчас не буду рассказывать долго о параметрах национального проекта по благоустройству городов, по развитию жилищного проекта в нашей стране. Скажу лишь то, что на ближайшую трехлетку на эти цели в бюджете РФ, который мы вчера (в четверг) на правительстве одобрили, запланировано более четырех сотен миллиардов рублей", - сказал он.

Медведев добавил, что также на эти цели предусмотрены расходы из региональных и муниципальных бюджетов, "которые должны работать и приносить свою отдачу". Кроме того, премьер напомнил, что регионы и муниципалитеты будут получать премиальные средства на грантовой основе от правительства РФ за активную работу в сфере развития городской среды.


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