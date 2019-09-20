Президент Украины получил от Верховной рады право единолично утверждать план обороны страны

18:15

Верховная рада наделила президента Украины полномочиями по утверждению плана обороны страны. За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта, внесенного в парламент действующим главой государства Владимиром Зеленским, проголосовали 286 депутатов при 226 необходимых голосах.

"Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждения его структуры", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту поправок к закону "Об обороне".

Документ регулирует меры подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии" в случае такой необходимости. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что его принятие "позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне".

Принятые сегодня поправки разрабатывались Министерством обороны Украины в рамках выполнения одного из пунктов "Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины", который был утвержден 27 ноября 2018 года предшественником Зеленского - Петром Порошенко.



