Осужденный за нападение на бойца ОМОН Устинов освобожден из СИЗО
18:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Павел Устинов, осужденный за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, освобожден из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил источник в уголовно- исполнительной системе.
"По решению Мосгорсуда, изменившего меру пресечения на подписку о невыезде, Устинов освобожден из СИЗО", - сказал он. В ближайшее время Устинов покинет следственный изолятор. Как передает корр. ТАСС, на улице его ожидают журналисты.
В свою очередь ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников подтвердил ТАСС, что Устинов освобожден из СИЗО. "Администрация СИЗО сообщила мне, что он освобожден из изолятора", - сказал Мельников, отметив, что не знает подробностей.
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