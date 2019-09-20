США готовы ударить по Ирану, но Трамп выступает за демонстрацию сдержанности

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он к военному варианту ответа в отношении Тегерана.

Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его "работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять" хозяин Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан- Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация "не будет урегулирована мирным путем".

"Многие говорят, что надо сделать это (нанести удар по Ирану - прим. ТАСС), иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу", - сказал Трамп. "Самое простое, что я мог бы сделать, это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это", - добавил он. "Я думаю, что позицией сильного человека было бы продемонстрировать немного сдержанности", - подчеркнул американский лидер.





