США готовы ударить по Ирану, но Трамп выступает за демонстрацию сдержанности
19:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.
"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он к военному варианту ответа в отношении Тегерана.
Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его "работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять" хозяин Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан- Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация "не будет урегулирована мирным путем".
"Многие говорят, что надо сделать это (нанести удар по Ирану - прим. ТАСС), иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу", - сказал Трамп. "Самое простое, что я мог бы сделать, это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это", - добавил он. "Я думаю, что позицией сильного человека было бы продемонстрировать немного сдержанности", - подчеркнул американский лидер.
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