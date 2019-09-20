Мединский пообещал помочь Крыму открыть несколько десятков современных кинотеатров
19:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу перед открытием Международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте пообещал Крыму помощь в открытии нескольких десятков современных кинотеатров.
По словам министра, фестиваль способствует популяризации российского кино. "Расстраивает только, что в Крыму мало современных кинотеатров", - сказал журналистам Мединский, добавив, что в Ялте их всего три. "Схожу, посмотрю все", - пообещал он, напомнив, что Минкультуры в рамках нацпроекта разрабатывает программу кинофикации малых городов России.
"Если Крым в программу включится - мы это поддержим, - пообещал Мединский. - Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино". Он добавил, что надеется на то, что "кино в Крыму возродится, будет восстановлена Ялтинская киностудия".
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