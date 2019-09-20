0
0
0
НОВОСТИ

Туристические визы помешали ученым из ФРГ участвовать в конференции в Туве

20:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из Германии Микаэль и Аннегрэт Штуббэ, которых не допустили на научную конференцию в Туве, находились на территории России по туристическим визам и по закону не могли участвовать в международных мероприятиях. Об этом в пятницу ТАСС сообщила ректор Тувинского государственного университета (ТувГУ) Ольга Хомушку.

Ранее телеканал 360 сообщил, что семейную пару ученых не допустили на научное мероприятие в ТувГУ. Это якобы произошло из-за приказа Минобрнауки РФ, вводящего новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. В этом документе, в частности, вводятся требования, согласно которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.

"В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара - ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам. По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в сборнике конференции", - сказала ректор.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 20.09.2019
Мединский пообещал помочь Крыму открыть несколько десятков современных кинотеатров
0
71
19:15 20.09.2019
США готовы ударить по Ирану, но Трамп выступает за демонстрацию сдержанности
0
117
18:45 20.09.2019
Осужденный за нападение на бойца ОМОН Устинов освобожден из СИЗО
0
164
18:15 20.09.2019
Президент Украины получил от Верховной рады право единолично утверждать план обороны страны
0
178
17:45 20.09.2019
Более 54 млрд евро ФРГ планирует выделить на меры по защите климата
0
181
17:15 20.09.2019
На развитие городской среды в бюджет заложено 400 млрд рублей в 2020-2022 гг. - Медведев
0
232
16:45 20.09.2019
В конце года в Польше начнется суд по иску против строительства на месте братской могилы советских солдат
0
240
16:15 20.09.2019
Москва настроена на сотрудничество с Пекином для восстановления Сирии
0
275
15:30 20.09.2019
В социальных учреждениях Москвы подача тепла начнется досрочно - заместитель мэра
0
293
14:45 20.09.2019
Глава МИД Украины: Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернет находящиеся там предприятия
0
377

Возврат к списку