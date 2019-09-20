Туристические визы помешали ученым из ФРГ участвовать в конференции в Туве
20:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые из Германии Микаэль и Аннегрэт Штуббэ, которых не допустили на научную конференцию в Туве, находились на территории России по туристическим визам и по закону не могли участвовать в международных мероприятиях. Об этом в пятницу ТАСС сообщила ректор Тувинского государственного университета (ТувГУ) Ольга Хомушку.
Ранее телеканал 360 сообщил, что семейную пару ученых не допустили на научное мероприятие в ТувГУ. Это якобы произошло из-за приказа Минобрнауки РФ, вводящего новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. В этом документе, в частности, вводятся требования, согласно которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.
"В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара - ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам. По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в сборнике конференции", - сказала ректор.
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