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Фотографии Трюдо в черном гриме с вечеринки "Арабская ночь" удивили Трампа

20:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США заявил, что был удивлен в связи с публикацией изображений и видеозаписи, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо предстает в черном гриме, нанесенном на лицо и руки. Об этом американский лидер сообщил в пятницу журналистам на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Трамп также заметил, что изначально не хотел получить вопрос на данную тему. "Я удивлен, но еще больше я был удивлен, когда увидел их число (публикаций, на которых Трюдо предстает в черном гриме - прим. ТАСС)", - сказал хозяин Белого дома.

В то же время американский лидер указал, что поддерживает "хорошие отношения с Джастином [Трюдо]".

В среду журнал "Тайм" в своем "Твиттере" опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позже была опубликована еще одна фотография с той же вечеринки и видеоролик, сделанный предположительно в 1990-е годы, на котором будущий премьер-министр страны также предстает в темном гриме на лице и руках. Также телеканал "Глобал ньюз" опубликовал видеозапись с аналогичным содержанием.


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