По версии CNN Москва снова вошла в топ-10 самых подходящих мест для осенних путешествий

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеканал CNN второй год подряд включает Москву в топ-10 мест на планете, подходящих для осенних путешествий, об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Второй год подряд CNN включает Москву в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Да, это чудесные места", - написал мэр.

По информации на сайте мэра и правительства Москвы, количество туристов в столице растет каждый год. По результатам прошлого года столицу посетили свыше 23,5 млн человек, из них порядка 5,5 млн - иностранцы.

"Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток за восемь лет вырос почти вдвое. В ближайшие шесть лет столица может попасть в десятку. Для этого у Москвы есть все, что нужно: развитая инфраструктура, качественный гостиничный сервис и разветвленная сеть общественного транспорта", - говорится на сайте мэра.



